انخفاض متوسط الدولار بالبنوك قرشين.. اليوم

هبة محمدانخفض متوسط الدولار بالبنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء بواقع قرشين إلى 17.6863 جنيه للشراء، و17.7863 جنيه للبيع، مقابل 17.7065 جنيه، و17.8065 جنيه للشراء والبيع على الترتيب خلال تعاملات أمس.يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الدولار لدى عدد من البنوك الكبرى، إذ تراجع قرشين لدى البنك الأهلي إلى

هبة محمد

انخفض متوسط الدولار بالبنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء بواقع قرشين إلى 17.6863 جنيه للشراء، و17.7863 جنيه للبيع، مقابل 17.7065 جنيه، و17.8065 جنيه للشراء والبيع على الترتيب خلال تعاملات أمس.





يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الدولار لدى عدد من البنوك الكبرى، إذ تراجع قرشين لدى البنك الأهلي إلى 17.70 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع.

وخفض بنك مصر سعر الدولار إلى 17.70 للشراء، مقابل 17.71 أمس، و17.80 للبيع مقابل 17.81 أمس.

كما انخفض سعر شراء الدولار في البنك العربي الأفريقي ليسجل 17.70 للشراء، و17.80 للبيع، مقابل 17.72 و17.82 أمس.

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 17.69 للشراء، مقابل 17.71، و17.79 للبيع مقابل 17.81 أمس.

وخفض بنك قطر الوطني سعر الدولار ليسجل 17.70 للشراء، مقابل 17.72، و17.80 للبيع مقابل 17.82 أمس.

واستقر سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي عند 17.70 للشراء، و17.80 للبيع.

وثبت بنك الإسكندرية سعر الدولار عند 17.70 للشراء، 17.80 للبيع، وخفض بنك المصرف المتحد سعر الشراء إلى 17.65 مقابل 17.68، وسعر البيع إلى 17.75 مقابل 17.76 للبيع أمس.