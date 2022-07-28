انخفاض متوسط الدخل للأسر البريطانية 18% خلال يونيو

تعاني 20% من الأسر في المملكة المتحدة من عجز متوسط قدره 60 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع، بين ما يكسبونه وما يحتاجون إليه لتغطية الضروريات من فواتير الطاقة والإيجار والنقل والطعام.

وذكر مركز الأعمال والبحوث الاقتصادية أن تكاليف المعيشة ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي في شهر يونيو مع انخفاض قياسي بنسبة 18% في متوسط الدخل المتاح للأسرة بمقدار 175 جنيهًا شهريًا.

وبحسب المركز فإن الأسرة المتوسطة أصبحت تحتفظ بنحو 200 جنيه إسترليني أسبوعيًا بعد دفع الضرائب والفواتير الأساسية وهو رقم يشهد انخفاضا لمدة 8 أشهر متتالية.