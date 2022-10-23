انخفاض كميات البضائع المنقولة عبر الطائرات بنسبة 8% خلال يوليو 2022 (جراف)

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ عن استمرار انخفاض كميات البضائع المنقولة عبر الطائرات؛او ما يسمى بـ “النقل الجوي” بنسبة تراجع 8% وذلك عن طريق النشرة المعلوماتية الشهرية لـسبتمبر الماضي.

وأوضح الجهاز المركزي؛ من خلال بيانات نشرة سبتمبر2022، أن كميات البضائع المنقولة بـ النقل الجوي سجلت 17.8 ألف طن في يوليو من العام الحالي؛ مقارنة بـ 19.4 ألف طن في يوليو 2021.

انخفاض بنسبة 2% لكميات البضائع بواسطة طيران يوليو مقارنة بـ يونيو 2022 و2021

كشفت وزارة الطيران المدني، من خلال بيانات النشرة المعلوماتية للجهاز المركزي سبتمبر 2022، أن كمية البضائع المنقولة عبر الطيران خلال يونيو من العام الجاري انخفضت بنسبة 6% مقارنة بـ يونيو للعام الماضي.

وبينت نشرة سبتمبر 2022 المعلوماتية؛ تسجيل البضائع التي تم نقلها بالطائرات في يونيو من العام الحالي حوالي 20.1 ألف طن، بينما سجلت من قبل 21.4 ألف طن في يونيو 2021، بمقدار انخفاض قدره 6%.

واتضح من ذلك استمرار التراجع في كميات البضائع المنقولة بواسطة خطوط الطيران خلال يوليو من عامي 2021 و 2022 بنسبة انخفاض 2% مقارنة بـ شهر يونيو لـنفس العامين.