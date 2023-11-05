انخفاض كسب العباد.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأحد 5-11-2023

تراجعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأحد 5- 11-2023 وتراوح الطن بين 20000 إلى 22000 جنيه لعلف تسمين الدواجن وأعلاف البياض 19500 جنيه، والماشية 14500 إلي 18000 جنيه، البط 21000 جنيه، الأرانب 16000 جنيه، الرومي 24000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن و الغنم 16000 والأسماك 29500 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 14200 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13200 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15000 جنيه، والذرة التركي 13300جنيه بتراجع يتراوح بين 200 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “سجل 30000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 32000 جنيه، والمستورد 32000 جنيه وسجل طن كسب العباد 19500 جنيه بدلا من 20000 جنيه والجلوتوفيد 12750 جنيه والردة 11100 جنيه وكسب بذرة القطن 20000 جنيه.

وأشار التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% “سجل 39000 جنيه للطن للمحلي،والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300 جنيه.

وأكد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، صعدت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه،أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال “إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21500 جنيه إلى 23500 جنيه.

وأفاد”السيد” أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل الارتفاع، رغم طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، بسبب المضاربات وتعطيش السوق .

وأوضح “السيد” أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وكشف أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.