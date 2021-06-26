انخفاض كسب الصويا 200 جنيه للطن والرَدة تواصل الصعود

تباينت أسعار خامات الأعلاف بشكل ملحوظ فى الأسواق العالمية والمحلية، حيث ارتفعت الردة “النخالة” بواقع 50جنيه والذرة تراجعت بنحو 70جنيها للطن خلال الساعات الماضية.

وأكد تجار لـ”المال” أن أسعار الخامات فى السوق المحلية تشهد حالياً تباينا ملحوظا، فسجلت أسعار الذرة البرازيلى والأرجنتينى انخفاضا بقيمة 70جنيها وسجل الطن 5200 مقابل 5270 جنيها الأسبوع الماضي دون حساب تكلفة النقل ، والذرة الأوكرانى 5100 جنيها بدلا من 5170 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر كسب الصويا بروتين %46 تراجع بنحو 200 جنيه مسجلا 7700 مقابل 7900 ، دون احتساب تكلفة النقل، وبروتين %44 سجل نفس التراجع بقيمة 200 جنيه لينخفض من 7750 جنيها إلى 7550 ،بينما استقر طن فول الصويا المستورد عند 11800 جنيه، فيما يبلغ سعر الطن المحلى 11300 جنيها.

وأوضحوا أن سعر كسب العباد المستورد نسبة بروتين %36 يصل إلى 6300 جنيه، وسجل طن الردة زيادة بنحو 50 جنيها مسجلا 4750 مقابل 4700 جنيه، بينما سجل طن الجلوتين المستورد 14500 جنيه.

وأكد محمد جمال تاجر أعلاف أن تستمر أسعار الأعلاف خلال الموسم الجاري خاصة مع ارتفاع الذرة المكون الأساسى للعلف فى الصعود ، خاصة أن المحصول المحلى فى مرحلة الزراعة الآن.

وأرجع جمال جنون أسعار مكونات ومستلزمات الأعلاف إلى قيام الصين بتخزين 20مليون طن من خامات الأعلاف مثل الصويا والذرة وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطنين لديها وأيضا للتحكم فى سعر العلف.

وقالت وكالة بلومبرج، إن أسعار فول الصويا والذرة ارتفعت إلى مستويات عالية لم يشهدها العالم منذ ثمانى سنوات بعد مكاسب حققتها ، معللة السبب فى ارتفاع الأسعار بالتغيرات المناخية والطقس السيئ الذى تسبب فى الجفاف فى عدد من البلدان المنتجة لفول الصويا خاصة كندا والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وفرنسا.

وشهدت أسعار علف الدواجن مؤخرا زيادة كبيرة بنحو 1000 جنيه عن الأسبوع الماضى ليصل سعر الطن حاليا إلى 9000 جنيه.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، لـ “المال” إن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن محليا حاليا بين 8000 إلى 8400 جنيه ، لاسيما مع الزيادة التى طرأت على أسعار الأعلاف فى البورصات العالمية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف ينعكس على تكلفة تربية الدواجن وبالتالى سعر البيع النهائى الذي يصل إلى 30 جنيها للمستهلك حاليا.

وتستورد مصر %70 من خامات الأعلاف من الخارج مثل الذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنويا.

وطبقا لبيانات وزارة الزراعة فإن إجمالى إنتاج الذرة فى مصر يصل إلى نحو 3 ملايين طن موزعة بين الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة.