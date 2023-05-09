انخفاض كسب الصويا 1000جنيه في الطن.. أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 9-5-2023

شهدت أسعار الأعلاف والخامات تراجعا اليوم الثلاثاء 9-5 -2023 وانخفض كسب الصويا1000 جنيه في الطن ، وتراوحت اسعار اعلاف الدواجن بين 26000 جنيها و 28000جنيها ،وعلف الماشية 19700 ألف جنيه للطن وأعلاف البط ودواجن البيض 23500جنيها بدلا من 24000 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 17000 جنيه دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني 15000 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 17700 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وذكر التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” ب 39000 جنيه للأنواع المحلية، و بروتين 46 % ب40000 جنيها للمحلي والمستورد بتراجع 1000 جنيه، وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل 17000 والردة 12300جنيه للطن .

وقال التجار أن سعر طن الجلوتين المستورد بروتين 60% سجل 50000 جنيها للمستورد و 49700 جنيه للأنواع المحلية ،والردة المحلية 12300 جنيها ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وقال التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد والمحلية 34000 ،وقشر الصويا 13500جنيها ،وكسر الصويا 20000 جنيها للطن بروتين 20% ،والذرة الصفراء المحلية 17000 جنيها والذرة البيضاء المحلية 17100.

وأوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 27000 و 28500 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 500 جنيها مؤخرا .

وأكد السيد تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية، و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ،و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .