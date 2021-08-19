انخفاض كسب الصويا.. أسعار العلف اليوم الخميس 19-8-2021

واصلت أسعار العلف اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 الانخفاض في سعر التداول بالأسواق لبعض المكونات مثل كسب الصويا الذي تراجع 50 جنيها في الطن.

وتستعرض جريدة “المال” أسعار خامات الأعلاف في التقرير التالي..

أسعار خامات الأعلاف

أكد عدد من التجار استقرار سعر الطن من الذرة الصفراء حيث سجل الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 5020 جنيها للطن، وسعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 4940 جنيها.

وأوضح التجار، تسجيل سعر الطن من النخالة الخشنة (الردة) المحلي 4100 جنيه، وسجل سعر الطن من الجيلوتين المستورد 14500 جنيه وسعر الطن من الجيلوتين المحلي 14100 جنيه.

وأضافوا أن سعر الطن من فول الصويا فات بذرة مستوردة إلى 10500 جنيه، وسعر طن فول صويا فات محلي 10300 جنيه، وسجل سعر فول صويا هاي فات – بنسبة بروتين 43% بذرة مستوردة – 10300 جنيه، ليصل سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلي 10100 جنيه.

وأوضحوا أن سعر كسب فول الصويا المحلي 46٪ سجل 7900جنيها بدلا من 7950 جنيها، وكسب فول صويا 44% بسعر 7350 جنيها، وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6300 جنيه، كما يسجل سعر قش الأرز سليم 750 جنيها وسعر دريس حجازي بالات كبيرة 3900 جنيه ودريس حجازي بالات صغيرة سعر 3300 جنيه، كسب البنجر سعر 3650 جنيها.

أسعار العلف اليوم

سعر الطن من علف بادى 8200 جنيه

سعر الطن من علف نامى 8100 جنيه

سعر الطن من علف ناهى 8000 جنيه

سعر الطن من علف بادي نامى 7800 جنيه

سعر الطن من علف بياض 6800 جنيه