انخفاض كسب الصويا.. أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 19-5-2023

واصلت أسعار الأعلاف والخامات انخفاضها، اليوم الجمعة 19-5-2023، وتراجعت أسعار الردة 100 جنيه، وكسب الصويا 500 جنيه للطن، وتراوح الطن الداجني بين 25500 إلى 26300 جنيه، وعلف الماشية 24000 جنيه للطن، وأعلاف البط 25800 جنيه، وأعلاف دواجن البيض 25300 للطن، طبقًا لعدد من التجار.

وأشار التجار إلى أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجل 15200 جنيه، وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني 12800 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 16000 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وأفاد التجار بأن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 36500 بدلًا من 37000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 37500 بدلًا من 38000 للمحلي والمستورد، وسجل طن كسب العباد “بروتين 36%” نحو 28 ألف جنيه، والجلوتوفيد المحلي سجل 13700 جنيه، والردة 11400 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 49500 جنيه للمستورد، و49200 جنيه للأنواع المحلية، والردة المحلية 11500 جنيه على الأكثر، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه، وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وألمح التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد، والمحلية 34000 جنيه، وقشر الصويا 13500 جنيه، وكسر الصويا 20000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 16700 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 16800 جنيه.

وقال التجار إن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرًا في الأسواق المحلية، في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات، وزيادة سعر صرف الدولار.

وكشف التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق، بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه للطن، على الأقل.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة

من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 25000 و26200 جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم، وانخفاض سعر طن العلف بواقع 2500 جنيه، خلال الأسبوع الحالي.

وأشار إلى تراجع أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف، حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وألمح السيد إلى أن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.