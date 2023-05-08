انخفاض كسب الصويا..أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 8-5-2023

واصلت أسعار أعلاف الدواجن والخامات انخفاضها اليوم الأثنين 8-5 -2023 ، وتراوح اسعار اعلاف التسمين بين 28500 جنيها و 26500 جنيها ، وعلف الماشية 19700 ألف جنيه للطن وأعلاف البط ودواجن البيض 23500جنيها بدلا من 24000 في ظل استمرار تراجع اسعار الاعلاف والخامات العلفية .

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت17000 جنيه بانخفاض 200 جنيهاوذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني 15000 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 17700 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وقال التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” ب 40000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % ب41000جنيها للمحلي والمستورد بتراجع 1000 جنيه وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل 17000 والردة 12300جنيه للطن .

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 50000 جنيها للمستورد و 49700 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 12300 جنيها ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه .

أسعار خامات الأعلاف اليوم

وقال التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500جنيها وكسر الصويا 20000 جنيها للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 17000 جنيها والذرة البيضاء المحلية 17100.

وذكر التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 27000 إلى 28500 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 500 جنيها خلال الفترة الماضية .

وذكر السيد تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وألمح السيد الي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .