انخفاض كبير لأسعار الأسمدة في الأسواق العالمية وطن اليوريا بـ 450 دولار

تهاوت أسعار اليوريا اهم منتج من الأسمدة في الأسواق العالمية، وسجل الطن 450 دولار في مصر -علي أرضه -مقابل 800 إلى 900 دولار أمس .

وأكد الدكتور ماهر ابو جبل عضو نقابة الزراعيين والمدير الاقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمجموعة ذا جيت إنتر ناشونال أن سعر الطن اليوريا وصال يزيد قليلا عن 500 دولار ،بما يعادل 10 آلاف جنيه مصري مقابل 19 ألف جنيه أمس .

وفسر ابو جبل الانهيار المفاجئ في أسعار اليوريا الي زيادة المعروض وموجة التضخم العالمي والتوترات السياسية والاقتصادية العالمية .

ويصل اسعار الأسمدة فى السوق المصرية في صنفي اليوريا والنترات ما بين 8 الآف إلي 10 الآف جنيه حسب المسافة والنوعية بينما تسجل سعر طن الاسمدة ذاتها اقترابا من حاجز ال1000 دولار في الخارج بما يقارب 20 ألف جنيه تقريبا وسط توقعات بهدوء الأسعار خلال الفترة المقبلة وفقا لعدد من التجار المتعاملين في السوق المحلية .

وأكد مصدر بوزارة الزراعة في تصريحات سابقة لـ”المال ” أنه سيتم تقييم للموسم الصفي الحالي في صرف الاسمدة في إجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة التي ستعقد بعد 15 يوما مشيرا الي ان غالبية المزارعين حصلو علي حصصهم المدعمة .

كما واصلت أسعار الأسمدة المتخصصة والمركبة والمخصبات الزراعية تباينها في الأسواق وسجل طن سوبر فوسفات الكالسيوم 4500 جنيه، وسلفات النشادر 9 آلاف إلى 10.5 ألف جنيه للطن، طبقا لتصريحات عدد من التجار لـ”المال”.

ويطلق على هذه النوعية “سماد مركب” لوجود عنصرين أو أكثر يتكون منه الصنف، بخلاف السماد الأحادي مثل “اليوريا” و”النترات” التي تتكون من عنصر واحد.

وذكر التجار أن سعر سلفات البوتاسيوم 23 إلى 30 ألف جنيه، ونترات الكالسيوم من 20 إلى 30 ألف جنيه.

ونوه التجار بأن سعر طن حامض الفسفوريك 18 ألف جنيه، وسلفات المغنسيوم 8000 جنيه، وسماد NPK من 35 إلى 65 ألف جنيه.

كما صعدت أسعار سماد اليوريا (46.5% أزوت) مخصوص بنسبة 1.5%، ليسجل سعر الطن حوالي 8679 جنيها، وفقا لموقع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء .

و سجلت سلفات النشادر (20.6%) ارتفاعا في نسبة التغير الأسبوعية بمعدل 3.3% ليصل سعر الطن لحوالي 6700 جنيه.