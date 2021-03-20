انخفاض في الحرارة ورياح نشطة.. تعرف على حالة الطقس خلال 5 أيام مقبلة

بقيم من 6 إلى 8 درجات

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنبؤا بشأن حالة الطقس خلال الفترة من يوم الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبل 26 مارس.

وتتوقع الأرصاد، حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم من 6 إلى 8 درجات، اعتباراً من الأربعاء المقبل، ليسود طقس لطيف شمالاً مائل للحرارة جنوبا بارد ليلا.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة وهي كالآتي:

يوم الإثنين

أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

نشاط للرياح مثيرة للرمال الأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

يوم الثلاثاء

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومدن القناة وسيناء.

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

يوم الأربعاء

طقس لطيف شمالا نهارًا بينما يكون مائلا للحرارة جنوبا نهارًا، باردا ليلا.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس والرياح والأتربة

يوم الخميس

طقس لطيف شمالا نهارًا مائل للحرارة جنوبا نهارًا، بارد ليلا.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

يوم الجمعة

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية حارة نهارًا، فيما تكون دافئة على السواحل الشرقية، مائلة للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويسود جنوب سيناء طقس حار نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلا، والرياح نشطة.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 15 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.