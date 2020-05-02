انخفاض في أسعار الخضروات السبت 2-5-2020

تراجعت الخضروات والفاكهة في أسواق السبت 2-5-2020 الموافق التاسع من شهر رمضان، وانخفض سعر قفص الطماطم إلى ما بين 20 إلى 50 بدلا من 40 إلى 70 أمس، وارتفعت البطاطس بقيمة 25 قرشا لتتراوح بين 150 إلى 225 قرشًا، والبصل تراوح من 2 إلى 3.5 جنيه، والكوسة 2.5 إلى 4.

و أكد عدد من تجار الخضروات أن سعر الفلفل الحامي انخفض إلى 150 و250 قرشا بانخفاض جنيه، والفلفل الرومي 2إلى 3 بتراجع نصف جنيه، والباذنجان الرومي جنيه إلى 2 والأبيض والعروس جنيه ونصف إلى جنيهين ونصف، وانخفض سعر الخيار جنيه وسجل الكيلو ما بين 4 إلى 4.5 جنيه مقابل 5 إلى 6.

وانخفض الليمون جنيه وسجل الكيلو من 8 إلى 11 مقابل 9 إلى 12 أمس ،والجزر جنيه ونصف إلى 2 جنيه والبسلة 350 إلى 450 قرشًا والفاصوليا 3 إلى 4 جنيهات.

وانخفضت أسعار الملوخية بقيمة 50 قرشا وسجل الكيلو 4إلي 5.5 جنيهًا، والبامية 25 إلى 27 جنيها والقلقاس 5 إلى 6 جنيهات.



وانتقلت عدوي الانخفاض الحاد في سوق العبور الى الأسواق الشعبية حيث انخفضت أسعار الخضروات بشكل كبير كالتالي :

الطماطم:3.5 جنيه

البطاطس:2.5 جنيه

الفلفل: 4 جنيهات

الباذنجان: 4 جنيهات

الفاصوليا: 5 جنيهات

البسلة: 6.5 جنيه

الكوسة: 5 جنيهات

الخيار:7 جنيهات

الليمون:14 جنيها

البامية:40 جنيها

وسجل سعر البرتقال الصيفي 10جنيهات، والجوافة والفراولة10 جنيهات والموز 8 والخوخ 12جنيها، والبطيخ يتراوح من 20 إلى 35 جنيها للواحدة حسب الوزن والتفاح 20 جنيها والكانتالوب 10 جنيهات.