انخفاض فى صادرات السيراميك بنسبة 13% خلال أول 4 شهور من 2022

هبطت صادرات السيراميك بنحو 13%، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022، لتسجل 57 مليون دولار، مقابل 66 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وكشف تقرير للمجلس، حصلت «المال» على نسخة منه، أن ليبيا تربعت على قائمة الدول المستوردة للسيراميك المصرى بقيمة 18.9 مليون دولار،

تلاها الأردن بقيمة 8 ملايين دولار، ثم اليمن بقيمة 5.4 مليون دولار، وحلت بعدها السعودية بقيمة 4.6 مليون دولار، وبعدها فلسطين بقيمة 4.1 مليون دولار.

كان المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية قد أعلن ارتفاع صادرات القطاع، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022، بنحو 36% لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

يشار إلى أن وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قد أعلنت عن ارتفاع الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 20% لتسجل 9 مليارات و176 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2021، محققة نسبة زيادة بلغت 20%”.