انخفاض عدد الشاحنات على خط سفاجا – ضبا إلى 22 للعبارة

بعد أن كان متوسط شحن التريللات على العبارات ما بين 70 – 75 شاحنة

استمر سائقو الشاحنات فى عدم الاستجابة للشحن الدولى على خط سفاجا – ضبا خلال الفترة الأخيرة بسبب استمرار السائقين في الاضراب بالرغم من مضاعفة أسعار النوالين بالنسبة لها مؤخرا.

آخر عبارة تم شحنها 30 مايو بواقع 22 شاحنة فقط

وفي هذا الصدد أشارت بيانات آخر رحلة خرجت من ميناء سفاجا عبر إحدى العبارات التابعة لشركة نما للملاحة شحن 22 شاحنة فقط وذلك مطلع الأسبوع الحالى يوم 30 مايو، بعد أن كان متوسط شحن التريللات على العبارات ما بين 70 – 75 شاحنة.

من جانبه أشار خالد السيد المدير التنفيذي لشركة ام كي دي لوجستيك ، الى أن أصحاب الشاحنات يواصلون الإحجام عن الشحن عبر خط سفاجا – ضبا بسبب الشروط التي أقرتها السلطات السعودية مؤخرا، بسفر الشاحنة فقط دون السائق، على أن يتم تفريغها بميناء ضبا السعودى وعودتها مرة أخرى، ليتم نقل الصادرات المصرية لباقي دول الخليج عبر شاحنات سعودية.

وصول نولون الشاحنة من 4 آلاف ريال سعودى قبل العيد إلى 13 ألفا

وأضاف ” السيد ” أن هناك ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار النوالين الخاصة للشاحنات حيث وصلت المقابل الذي تحصل عليه الشاحنة لنقل الصادرات المصرية إلى السعودية من 4000 ريال قبل إجازة العيد الى 13 ألف ريال سعودى. خالد السيد المدير التنفيذي لشركة ام كي دي لوجستيك

وتابع ” السيد ” أن الشاحنات التي تقوم بالعمل على الخط سفاجا – ضبا ، أو خط نويبع – العقبة الذي تديره شركة الجسر العربي للملاحة، تتركز في شاحنات مملوكة لشركات وتجار فقط، وهي محدودة، فيما يصل عدد الشاحنات المملوكة للأفراد لقرابة 7000 شاحنة.

صعوبة الاستجابة لخصم خط نويبع – العقبة

وتوقع استمرار عزوف السائقين على العمل بين نويبع – العقبة، بالرغم من منح خصم 50% على شحن الشاحنة عبر عبارات شركة الجسر العربي خلال الأسبوع الحالى فقط، بسبب نفس الشروط التي وضعتها السلطات الأردنية بأن يتم تفريغ الشاحنة المصرية بميناء العقبة وعودتها مرة أخرى لمصر وذلك دون السائق.

يذكر أن كلا من السلطات السعودية والأردنية أقرت نظاما جديدا في استقبال الشاحنات المصرية، بأن يتم سفر الشاحنة دون السائق على ان يتم تفريغها بموانيها، وشحن البضائع على شاحنات اردنية أو سعودية للدخول لباقي الدول العربية، حيث تعد تلك الدولتين بوابة الصادرات المصرية لباقي الدول العربية خاصة الخليج العربي والعراق.