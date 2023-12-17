انخفاض عدد السكان في سن العمل بشكل حاد يهدد نمو الاقتصاد الكوري

قال معهد أبحاث تابع لبنك كوريا (البنك المركزى) اليوم الأحد إن البلاد قد تضطر إلى تسجيل نمو اقتصادي سلبي في أربعينيات القرن الحالي ما لم تحسن البلاد إتناجيتها، لأن عدد السكان في سن العمل ينخفض بشكل حاد، بحسب وكالة يونهاب.

وتوقع معهد الأبحاث الاقتصادية التابع لبنك كوريا في تقرير أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنحو 2.1% في عشرينيات القرن الحالي وبنحو 0.6% في ثلاثينيات القرن الحالي، لكنه سينكمش بنحو 0.1% في الأربعينيات.

واعتمد التقييم الذي أجراه “جو تيه-هيونغ”، نائب رئيس المعهد، على افتراض أن كوريا الجنوبية قد تفشل في تحسين إنتاجيتها لتعويض الانخفاض في عدد السكان في سن العمل.

وإذا حسنت كوريا الجنوبية إنتاجيتها للتعامل مع التغير الديموجرافي، توقع التقرير أن ينمو اقتصاد البلاد بنحو 2.4% في عشرينيات القرن الحالي، وبنحو 0.9% في ثلاثينيات القرن الحالي، وبنحو 0.2% في أربعينيات القرن الحالي.

وقال “جو” في التقرير: «من المهم الحفاظ على نمو الإنتاجية للتخفيف من التباطؤ المستقبلي في النمو الاقتصادي».

وتوقع بنك كوريا مؤخرا أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.4% لعام 2023 بأكمله، بانخفاض عن 2.6% في عام 2022.