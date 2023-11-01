انخفاض طفيف للذرة.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأربعاء 1-11-2023

تباينت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأربعاء 1- 11- 2023 ليتراوح الطن من 20500 إلي 21500جنيه لعلف تسمين الدواجن لبعض المصانع، وأعلاف البياض 19700 جنيه، وأعلاف الماشية 14500 إلي 18000 جنيه،و علف البط 21000جنيه، و الأرانب 16000جنيه، و علف الرومي 24000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن و الغنم 16000 والأسماك 29500 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت14700جنيه والذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية 13500جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتينية 15500جنيه، والذرة التركية 13600جنيه بتراجع 100 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “سجل 30000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% ” سجل 32000 جنيه، والمستورد 32000 جنيه وسجل طن كسب العباد 20000 جنيه والجلوتوفيد 12750 جنيه والردة 11100 جنيه وكسب بذرة القطن 20000 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60% “سجل 39000 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300جنيه.

وقال التجار إن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، صعدت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم في مصر

من جانبه،كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال” أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح من 21500 إلى 24000 جنيه.

وأفاد”السيد” بأن أسعار الذرة المستوردة تُواصل الارتفاع، رغم طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، بسبب المضاربات وتعطيش السوق .

وأوضح “السيد” أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأضاف أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.