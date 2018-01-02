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انخفاض طفيف للدولار.. و17.69 جنيه أعلى سعر شراء

هبة حامدتراجع سعر الدولار، اليوم "الثلاثاء"، ليسجل أعلى سعر للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي 17.69 جنيه، بفارق 3 قروش عن نهاية تعاملات أمس، كما خفض البنك الأهلي الكويتي "بيريوس" سعره 6 قروش، ليسجل 17.66 جنيه للشراء مقابل 17.72 أمس. نسبة التغيير