بنـــوك

انخفاض طفيف للدولار.. و17.69 جنيه أعلى سعر شراء

هبة حامدتراجع سعر الدولار، اليوم "الثلاثاء"، ليسجل أعلى سعر للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي 17.69 جنيه، بفارق 3 قروش عن نهاية تعاملات أمس، كما خفض البنك الأهلي الكويتي "بيريوس" سعره 6 قروش، ليسجل 17.66 جنيه للشراء مقابل 17.72 أمس. نسبة التغيير
4:52 م, الثلاثاء, 2 يناير 18 4:52 م, الثلاثاء, 2 يناير 18

شارك الخبر مع أصدقائك

هبة حامد

تراجع سعر الدولار، اليوم “الثلاثاء”، ليسجل أعلى سعر للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي 17.69 جنيه، بفارق 3 قروش عن نهاية تعاملات أمس، كما خفض البنك الأهلي الكويتي “بيريوس” سعره 6 قروش، ليسجل 17.66 جنيه للشراء مقابل 17.72 أمس.

نسبة التغييرسعر الدولار ليوم الثلاثاءسعر الدولار ليوم الأثنين
سعر البيعسعر الشراءالبنكسعر البيعسعر الشراءالبنك
-0.0117.7817.68كريدي أجريكول17.7917.69كريدي أجريكول
-0.0617.7617.66الأهلي الكويتي “بيريوس”17.8217.72الأهلي الكويتي “بيريوس”
-0.0217.7717.67الإسكندرية17.7917.69الإسكندرية
-0.0117.7817.68مصر17.7917.69مصر
-0.0117.7817.68HSBC17.7917.69HSBC
-0.0217.7717.67الأهلي المصري17.7917.69الأهلي المصري
-0.0317.7917.69العربي الأفريقي17.8217.72العربي الأفريقي
-0.0617.7617.66التجاري الدولي17.8217.72التجاري الدولي
-0.0217.7917.69ابو ظبي الإسلامي17.8117.71ابو ظبي الإسلامي
017.7917.69الإمارات دبي الوطني17.7917.69الإمارات دبي الوطني

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً