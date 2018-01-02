انخفاض طفيف للدولار.. و17.69 جنيه أعلى سعر شراء

هبة حامد
تراجع سعر الدولار، اليوم “الثلاثاء”، ليسجل أعلى سعر للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي 17.69 جنيه، بفارق 3 قروش عن نهاية تعاملات أمس، كما خفض البنك الأهلي الكويتي “بيريوس” سعره 6 قروش، ليسجل 17.66 جنيه للشراء مقابل 17.72 أمس.
|نسبة التغيير
|سعر الدولار ليوم الثلاثاء
|سعر الدولار ليوم الأثنين
|سعر البيع
|سعر الشراء
|البنك
|سعر البيع
|سعر الشراء
|البنك
|-0.01
|17.78
|17.68
|كريدي أجريكول
|17.79
|17.69
|كريدي أجريكول
|-0.06
|17.76
|17.66
|الأهلي الكويتي “بيريوس”
|17.82
|17.72
|الأهلي الكويتي “بيريوس”
|-0.02
|17.77
|17.67
|الإسكندرية
|17.79
|17.69
|الإسكندرية
|-0.01
|17.78
|17.68
|مصر
|17.79
|17.69
|مصر
|-0.01
|17.78
|17.68
|HSBC
|17.79
|17.69
|HSBC
|-0.02
|17.77
|17.67
|الأهلي المصري
|17.79
|17.69
|الأهلي المصري
|-0.03
|17.79
|17.69
|العربي الأفريقي
|17.82
|17.72
|العربي الأفريقي
|-0.06
|17.76
|17.66
|التجاري الدولي
|17.82
|17.72
|التجاري الدولي
|-0.02
|17.79
|17.69
|ابو ظبي الإسلامي
|17.81
|17.71
|ابو ظبي الإسلامي
|0
|17.79
|17.69
|الإمارات دبي الوطني
|17.79
|17.69
|الإمارات دبي الوطني