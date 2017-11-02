انخفاض طفيف للدولار في نهاية تعاملات الأسبوع

هبة حامد
انخفض سعر الدولار فى بداية تعاملات الخميس، ليسجل بـ 4 بنوك أعلى سعر عند 17.61 للبيع بانخفاض قرشين عن نهاية تعاملات أمس.
ووصل فى بنوك الأهلي المتحد وأبو ظبي الإسلامي والاستثمار العربي والإمارات دبي الوطني أعلى سعر عند 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع.
وانخفضت العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان 3 قروش لتسجل 17.60 للشراء، 17.70 للبيع.
وفي كريدي أجريكول 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع بانحفاض قرش.
والبنك المصري لتنمية الصادرات بلغ 17.60 للشراء، و 17.71 للبيع.
فيما انخفض سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية قرشًا ليسجل 17.59 للشراء، و 17.69 للبيع.
وفي بنك القاهرة 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع .
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي انخفض قرشا ليسجل 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع.
واستقر الدولار بالبنك المركزي ليسجل 17.59 للشراء، 17.70للبيع.