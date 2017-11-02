انخفاض طفيف للدولار في نهاية تعاملات الأسبوع

هبة حامدانخفض سعر الدولار فى بداية تعاملات الخميس، ليسجل بـ 4 بنوك أعلى سعر عند 17.61 للبيع بانخفاض قرشين عن نهاية تعاملات أمس. ووصل فى بنوك الأهلي المتحد وأبو ظبي الإسلامي والاستثمار العربي والإمارات دبي الوطني أعلى سعر عند 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع. وانخفضت العملة الأمريكية

هبة حامد

انخفض سعر الدولار فى بداية تعاملات الخميس، ليسجل بـ 4 بنوك أعلى سعر عند 17.61 للبيع بانخفاض قرشين عن نهاية تعاملات أمس.



ووصل فى بنوك الأهلي المتحد وأبو ظبي الإسلامي والاستثمار العربي والإمارات دبي الوطني أعلى سعر عند 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع.

وانخفضت العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان 3 قروش لتسجل 17.60 للشراء، 17.70 للبيع.

وفي كريدي أجريكول 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع بانحفاض قرش.

والبنك المصري لتنمية الصادرات بلغ 17.60 للشراء، و 17.71 للبيع.

فيما انخفض سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية قرشًا ليسجل 17.59 للشراء، و 17.69 للبيع.

وفي بنك القاهرة 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع .

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي انخفض قرشا ليسجل 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع.

واستقر الدولار بالبنك المركزي ليسجل 17.59 للشراء، 17.70للبيع.