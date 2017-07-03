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انخفاض طفيف لأسعار الدولار بالبنك الأهلي صباح اليوم

المال - خاص تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري، بالتعاملات الصباحية.. أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 03/07/2017 08:45:25 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء الت