انخفاض طفيف في الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 23-11-2020

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 23-11-2020 ببورصة سوق العبور، وتراوح قفص الطماطم من 160 إلي إلي 170 جنيها مقابل 220 جنيها لقفص الطماطم لأعلي سعر أمس لوزن 20 كيلو، طبقا لعدد من التجار.

وارتفع سعر سجل الباذنجان الرومي مجددا مسجلا جنيه واحد مقابل 50 قرشا والباذنجان العروس والأبيض والمخدد من جنيها واحد الي 150 قرشا مقابل 125 قرش.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر الفلفل الرومي في سوق العبور 2 إلي 3.5 جنيها مقابل 3 والبصل الأحمر 5 جنيهات والبصل الأصفر 4 جنيها والخيار البلدي من 2 إلي 2.5 مقابل 3 أمس، والخيار الصوب انخفض إلي 3 جنيهات مقابل 3.5إلي 4 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن الكوسة سجلت 2.5 إلي 4.5 جنيه بتراجع نصف جنيه، والقلقاس 3.5 والبطاطا جنيه واحد والليمون من 5 إلي 6 جنيهات بارتفاع جنيه واحد والفلفل الحامي ارتفع الي 2 و3 جنيهات بدلا من جنيه ونصف إلي 2.5 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر البطاطس تراوح من 1.25 إلي 2 جنيه للكيلو والبسلة من 7 إلي 8 جنيهات، والجزر من 2 إلي 3.5 جنيهات بارتفاع خمسون قرشا والجزر المفروز ب 4.5 جنيه بارتفاع خمسين قرشا أيضا والفاصوليا 3 إلي 4.5.

أسعار الخضروات

وشهدت أسعار الطماطم تراجعا في التجزئة بين 10 إلي 12 جنيها مقابل 15 جنيها ، والبصل الأحمر 7.5 الي 8 والبصل الأبيض 7.5 جنيهات إلي 8، الثوم 40 والخيار 3.5 إلي 5جنيهات، والباذنجان الرومي 2 جنيه، البسلة 12 جنيها والفلفل الألوان 25، والكوسة من 4 إلي 6.5 ، والبطاطس 4 ، الفلفل الرومي 6.6.

وسجل الكرنب 12 جنيها للواحدة، الفلفل الحامي 4 إلي 6.5جنيهات، والباذنجان العروس من 1.5 الي 2.5، والجزر6.5 ، والكابوتشا 7جنيهات للواحدة ، الفاصوليا 6.5 جنيهات ، البامية 20 جنيه للكيلو والملوخية 2 جنيه للحزمة، والليمون 6إلي 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن الموز البلدي ب 10 جنيهات والبلح الأسود 8 جنيهات ، والتفاح الأحمر من 17 إلي 20 جنيها والتفاح الأخضر من 15 إلي 30 جنيها والتفاح الأصفر من 15 إلي 20 والموز المستورد 25 جنيها والبلح البرحي 25.

والمح التجار إلى أن العنب البلدي ب5جنيهات والكنتالوب 7.5جنيه، والمانجو نعومي25 ، والكمثري 15 جنيها ، والخوخ 30 جنيها والبرتقال اليوسفي 5 إلي 10 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن المانجو الزبدية سجلت 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 5 الي 6.5، والبرقوق 20 جنيها والجوافة من 5 إلي 7جنيهات، والرمان 5جنيهات ، والمانجو الفص 70جنيها، والمانجو “العويسي” 30 والمانجو “تيمور” 30 جنيها، والتين 5 إلي 7.5 جنيها.