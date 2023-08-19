انخفاض طفيف في الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 19-8-2023

تراجعت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم السبت 19-8-2023 وتراوحت الطماطم بين 10جنيهات إلى 14 جنيها بدلاً من 12 جنيها أمس، والبصل 22 و23 جنيها والخيار 12 جنيها إلى 18 جنيها والكوسة والجزر 16جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والبطاطس 14 جنيها والبامية 40 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 120 إلى 150 جنيها والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 30 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 9 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وألمح التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 30و40 جنيها والفلفل الألوان 25 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 12 جنيها، والباذنجان الأبيض 12جنيها والباذنجان الملون 11 جنيها والخيار البلدي 14 جنيها والخيار الصوب 18 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والثوم 30 جنيها .

وأفاد التجار بأن سعر البصل الأصفر 23 جنيها والبصل الأحمر 22 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 16 جنيها و ورق العنب 50 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 40 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 25 جنيها إلي 45 جنيها و العنب الاحمر 20 جنيها و العنب البناتي 20 جنيها و البرتقال 25 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 17.5 جنيه و 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 60 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيه والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 60 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 جنيها إلى 80 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

وأفاد التجار أن البرتقال البلدي 25 جنيها والبرتقال الصيفي 25 جنيها والتين 20 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب30 جنيها .