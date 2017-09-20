انخفاض طفيف في أسعار الدواجن

أحمد اللاهونى انخفضت أسعار الدواجن بالسوق المحلية، اليوم الأربعاء، بشكل طفيف لتسجل 22 جنيهاً لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 23 أمس، و33 للبلدى، و37 للرومى، و35 للبط. واستقرت أسعار الأسماك عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و27 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا ب

أحمد اللاهونى



انخفضت أسعار الدواجن بالسوق المحلية، اليوم الأربعاء، بشكل طفيف لتسجل 22 جنيهاً لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 23 أمس، و33 للبلدى، و37 للرومى، و35 للبط.



واستقرت أسعار الأسماك عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و27 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.



وفى سوق اللحوم فقد استقرت أيضًا عند 160 جنيهًا للبتلو، و135 للضانى، و145 للكندوز، وفقاً لمحمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

