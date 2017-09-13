انخفاض طفيف في أسعار الخضراوات

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات داخل أسواق محافظة الجيزة اليوم الإربعاء، انخفاضا في بعض أنواع الخضراوات واستقرارا في أخرى، وذلك بسوق سليمان جوهر بالدقي.وأكد التجار أن سعر كيلو جرام الطماطم في السوق سجل 7 جنيهات بدلا من 8 جنيهات،أمس والخيار بـ10 جنيهات، والباذنجان الرومي بـ6 جني

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات داخل أسواق محافظة الجيزة اليوم الإربعاء، انخفاضا في بعض أنواع الخضراوات واستقرارا في أخرى، وذلك بسوق سليمان جوهر بالدقي.

وأكد التجار أن سعر كيلو جرام الطماطم في السوق سجل 7 جنيهات بدلا من 8 جنيهات،أمس والخيار بـ10 جنيهات، والباذنجان الرومي بـ6 جنيهات، والباذنجان العروس الأبيض والأسود بـ7 جنيهات، والبطاطس بـ6 جنيهات.

ولفتوا إلي أن سعر كيلو جرام البصل الأحمر 4 جنيهات، والبصل الأبيض بـ3.5 جنيهات، والجزر بـ8 جنيهات، والثوم البلدي بـ25 جنيها، والثوم الصيني بـ15 جنيها، والفلفل الرومي بـ8 جنيهات، والبطاطا بـ5 جنيهات، ورابطة الملوخية بـ1.5 جنيه.

وسجل سعر الليمون 13 جنيها للكيلو، والكوسة بـ10 جنيهات، والبامية بـ20 جنيها، والكرنب بـ10 جنيهات، والفلفل الألوان بـ15 جنيها.



وتوقع التجار انخفاضات جديدة في الأسعار خلال الأيام المقبلة مع دخول العروات الجديدة مرحلة الأنتاج وبالتالي زيادة المعروض في السوق

