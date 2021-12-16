انخفاض طفيف فى الاستثمارات الجديدة لـ«صناديق التأمين الخاصة» خلال سبتمبر (جراف)

وصناديق التأمين الخاصة هى كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة، أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال.

انخفضت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال شهر سبتمبر الماضى بنسبة طفيفة بلغت 0.3% حيث وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة 1.106 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال سبتمبر مقابل 1.103 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، وصناديق التأمين الخاصة هي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

ارتفاع استثمارات التسعة شهور الماضية

وعلى الجانب الآخر وافقت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة 9.5 مليار جنيه استثمارات خلال التسعة شهور الأولى من 2021 مقابل 8.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 16.4%.

الجراف التالى يوضح تطور حجم الاستثمارات الجديدة التى اعتمتدتها هيئة الرقابة المالية لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (المبلغ بالمليار جنيه).

وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وقد تك تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015، فيما تكمن أهمية صناديق التأمين الخاصة فبالنسبة للعاملين، توفر صناديق التأمين الخاصة للمشتركين الطمأنينة والاستقرار المادى عند بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم، وبالنسبة للجهات المنشأ بها هذه الصناديق ، فتعمل على زيادة إنتاج العمال مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية ، نظرا لما يجده العامل من اهتمام شركته به وتأسيس صندوق تأمين خاص بالعاملين بتوفير مزايا لهم عند التقاعد وغيرها من المزايا الأخرى،وبالنسبة للدولة فتعتبر صناديق التأمين الخاصة أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال الصناديق.

الجراف التالى يبين تطور حجم الاستثمارات الجديدة التى اعتمتدتها هيئة الرقابة المالية لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال التسعة شهور الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى (المبلغ بالمليار جنيه).

نبذة عن صناديق التأمين الخاصة

وصناديق التأمين الخاصة هى كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة، أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك فى حالات، زواج العضو وذريته أو بلوغه سنا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله، وكذللك حالات التقاعد عن العمل وفقدان مصدر الرزق أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض والحوادث، وكذلك أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

الجراف التالى يوضح تطور معدلات نمو الاستثمارات الجديدة التى اعتمدتها هيئة الرقابة المالية لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال شهر سبتمبر وخلال التسعة شهور الماضية مقابل نفس الفترة من العام الماضى (النسبة مئوية).