انخفاض طفيف فى أسعار الدواجن

أحمد اللاهونىانخفضت أسعار الدواجن بالسوق المحلية -اليوم السبت- بشكل طفيف لتسجل 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 26 أمس، و34 للبلدى، و38 للرومى، و35 للبط. وأرجع تجار، فى تصريحات لـ "المال"، انخفاض الأسعار إلى ضعف المبيعات خلال الفترة الحالية، مع اقتراب موسم المدارس، واستعداد الأسر لتوفير

أحمد اللاهونى

انخفضت أسعار الدواجن بالسوق المحلية -اليوم السبت- بشكل طفيف لتسجل 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 26 أمس، و34 للبلدى، و38 للرومى، و35 للبط.



وأرجع تجار، فى تصريحات لـ “المال”، انخفاض الأسعار إلى ضعف المبيعات خلال الفترة الحالية، مع اقتراب موسم المدارس، واستعداد الأسر لتوفير مستلزمات العملية التعليمية.



وفى سوق اللحوم فقد استقرت عند 160 جنيهًا للبتلو، و135 للضانى، و145 للكندوز، وفقًا لمحمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.



وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و 27 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.