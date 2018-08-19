انخفاض طفيف فى أسعار الدواجن.. واللحوم تسجل 120 جنيهًا

أحمد اللاهونىانخفضت أسعار الدواجن فى السوق المحلية -اليوم الأحد- بشكل طفيف لتسجل 26 جنيهاً لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 27، و34 للساسو، و37 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 39 و40 جنيهًا، وفقًا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.وأكد محمد صالحين، تا

أحمد اللاهونى

انخفضت أسعار الدواجن فى السوق المحلية -اليوم الأحد- بشكل طفيف لتسجل 26 جنيهاً لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 27، و34 للساسو، و37 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 39 و40 جنيهًا، وفقًا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وأكد محمد صالحين، تاجر بالدقى، استقرار أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180، والتعابين 150، وتراوح البورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.

واستقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و120 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.