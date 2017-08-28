انخفاض طفيف فى أسعار الأسمنت

محمود زكي: شهدت أسعار الأسمنت انخفاضا ملحوظا في القوائم السعرية للشركات، إذ سجلت "السويدى للأسمنت" أعلى سعر بقيمة 840 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت "قنا وأسوان" أقل سعر بقيمة 770 جنيها للطن، بانخفاض يصل إلى 40 جنيها، مقارنة بالشهر الماضى. وسجلت مجموعة السويس للأسمنت، انخفاضا بقيمة 38 جنيها ليسجل الط

محمود زكي:

شهدت أسعار الأسمنت انخفاضا ملحوظا في القوائم السعرية للشركات، إذ سجلت “السويدى للأسمنت” أعلى سعر بقيمة 840 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت “قنا وأسوان” أقل سعر بقيمة 770 جنيها للطن، بانخفاض يصل إلى 40 جنيها، مقارنة بالشهر الماضى.

وسجلت مجموعة السويس للأسمنت، انخفاضا بقيمة 38 جنيها ليسجل الطن 800 جنيه بدلا من 838 جنيها، بينما انخفض أسمنت الممتاز إلى 825 جنيها. بدلا من 860 جنيها.

خفضت شركتا أسيك والمنيا أسعار الطن ليسجل ٧٧٥ جنيه للطن بدلًا من 790 جنيها.

يقول محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الشركات لجأت إلى خفض الأسعار الطن بغرض إنعاش السوق، مشيرًأ إلى أن مصانع الأسمنت لا تعمل بكامل طاقتها لتعطيش السوق والحفاظ على هامش الربح، وقال إن السعر العادل للطن لا يتجاوز 500 جنيه.

