انخفاض طفيف بأسعار الخضراوات.. والفاكهة تواصل الارتفاع

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات -اليوم الثلاثاء- انخفاضًا طفيفًا، بينما حافظت الفاكهة على معدلاتها السعرية المرتفعة، وفقاً لبورصة الخضر والفاكهة في الأسواق.وأكد تجار خضراوات، لـ"المال"، أن سعر كيلو الطماطم 3.5 بدلاً من 4 جنيهات، البصل 4، والباذنجان العروس من 2 إلى 3، الرومى 2.5، أن الفلفل الرومي

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات -اليوم الثلاثاء- انخفاضًا طفيفًا، بينما حافظت الفاكهة على معدلاتها السعرية المرتفعة، وفقاً لبورصة الخضر والفاكهة في الأسواق.

وأكد تجار خضراوات، لـ”المال”، أن سعر كيلو الطماطم 3.5 بدلاً من 4 جنيهات، البصل 4، والباذنجان العروس من 2 إلى 3، الرومى 2.5، أن الفلفل الرومي والبلدي 6، البطاطس 7، الكوسة من 7 إلى 10.

ولفتوا إلى انخفاض الليمون مسجلاً 7 جنيهات بدلاً من 8، الخيار تراوح بين 3.5 إلى 5 بدلاً من 6، الثوم الأبيض 10، الملوخية 2 للرابطة، والجزر 4، والبامية 13.

وواصلت أسعار الفاكهة معدلاتها المرتفعة، وثمن كيلو الموز البلدي 15 جنيهًا والتفاح 15، العنب البناتي 10، البطيخ 25 -45 للواحدة، والكانتالوب 6.5، والتين 15، الكمثرى 15، المانجو السكري 12، والمانجا الزبدية 25، الرمان من 5 إلى 7 جنيهات، الجوافة من 8 إلى 15، العنب 10، البلح البارحي 20، والبرقوق 25.