انخفاض ضريبة الأثرياء فى أمريكا من 81% إلى %35 خلال 7 عقود

انتقد وزير العمل الأمريكي السابق روبرت رايخ تمييز الأشخاص الأكثر ثراءً في المعاملة الضريبية خلال العقود الماضية، موضحاً أن معدل الضرائب الهامشية على الأثرياء في الولايات المتحدة – ضريبة الأثرياء – قد انخفض بشكل هائل عما كان عليه في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وقال رايخ في تغريدة «تاريخ أعلى معدلات الضرائب الهامشية على أغنى الأمريكيين يخبرنا الآتي: أن نسبته في عام 1940 كانت 81 % وارتفعت إلى 84 % في عام 1950 ثم بلغت 91 % في عام 1960 وبدأ الانخفاض في عام 1970 عندما بلغت 72 %، ثم انخفضت إلى 70 % في عام 1980 ثم شهدت أكبر تراجع في عام 1990 عندما بلغت 28 % ثم ارتفعت إلى 40 % عام 2000 قبل أن تعاود الانخفاض في عام 2010 إلى 35 %».

وأضاف الوزير السابق «خلال 50 عاماً خفض السياسيون المدعومون من الشركات الضرائب لدعم جيوب داعميهم الأثرياء».

ومعدل الضريبة الهامشي هو معدل الضريبة المفروضة على آخر دولار من الدخل، على سبيل المثال دافع الضرائب الذي يبلغ دخله الخاضع للضريبة 20 ألف دولار سيدفع 10 % ضرائب على الدخل حتى 11 ألف دولار و12 % على المبلغ المتبقي 9 آلاف دولار كجزء من الدخل يقع في شريحة 12 %.

وأوضح رايخ في تغريدة أخرى «عندما تسمع شخصاً يدعي أن فاحشي الثراء لا يمكنهم تحمل ضريبة على الثروة تذكر الآتي: خسر جيف بيزوس العام الماضي نحو 57 مليار دولار لكنه لا يزال ثالث أغنى شخص في العالم».