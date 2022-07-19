انخفاض صادرات السيراميك 6% خلال أول 5 شهور من 2022

تراجعت صادرات السيراميك بنحو 6% خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – لتسجل 73 مليون دولار، مقابل 78 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، بحسب المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.

وأوضح تقرير للمجلس حصلت “المال” على نسخة منه، أن ليبيا جاءت على رأس قائمة الدول المستوردة للسيراميك المصرى بقيمة 24 مليون دولار، تلاها الأردن بقيمة 11.5 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 6.7 مليون دولار، واليمن بقيمة 6.4 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مواد البناء خلال أول 5 شهور من 2022 إلى 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة بـ 2 مليار و345 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021 بزيادة قدرها 36%، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت “المال” على نسخة منه.

وصعدت صادرات الأسمنت خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – بنحو 94% لتسجل 272 مليون دولار، مقابل 140 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، بحسب المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.