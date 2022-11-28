انخفاض صادرات الحبوب الأوكرانية بمقدار 1.2 مليون طن خلال نوفمبر

قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن صادرات الحبوب الأوكرانية لن تصل إلى 3 ملايين طن في نوفمبر مع محاولة روسيا الحد من عمليات التفتيش على السفن في الموانئ، بحسب وكالة رويترز.

وقال كوبراكوف على صفحته على فيسبوك إن نحو 4.2 مليون طن من الحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية في أكتوبر.

وأضاف “كان يتم إجراء 40 عملية تفتيش في اليوم في المعتاد والآن وبسبب موقف روسيا قلت عمليات تفتيش خمس مرات”.

وتم تمديد اتفاق يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال مساعدة أوكرانيا على تصدير منتجاتها الزراعية وحماية ممر العبور من ثلاثة موانئ على البحر الأسود لمدة أربعة أشهر في منتصف نوفمبر، وتم التوصل إلي هذا الاتفاق في الأصل في يوليو.

وتعد أوكرانيا وروسيا أكبر دولتين مصدرتين للحبوب في العالم، واتفقتا على قيام فرق بتفتيش السفن للتأكد من عدم وصول أشخاص أو بضائع محظورة إلى الموانئ الأوكرانية أو مغادرتها.

ولكن الصادرات الأوكرانية بدأت بوتيرة أبطأ مع إنحاء كييف باللوم على إحجام روسيا عن تسريع عمليات تفتيش السفن.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر إن روسيا والعالم النامي تعرضتا “للخداع” بسبب اتفاق تصدير الحبوب الأوكراني الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لأن صادرات الحبوب الأوكرانية لا تذهب إلى أفقر دول العالم كما كان مقصودا في الأصل.

وقال بوتين “ما نراه هو خداع وقح .. خداع من المجتمع الدولي لشركائنا في إفريقيا والدول الأخرى التي هي في أمس الحاجة إلى الغذاء. إنها مجرد خدعة”.