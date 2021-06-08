استثمار

انخفاض صادرات الحاصلات الزراعية إلى 341 مليون دولار خلال مارس 2021

بنحو %2 مقابل 347 مليونًا خلال نفس الشهر من 2020
أحمد اللاهوني 7:39 ص, الثلاثاء, 8 يونيو 21 7:39 ص, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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انخفضت صادرات الحاصلات الزراعية خلال شهر مارس من العام الحالى بنحو %2 لتسجل 341 مليون دولار، مقابل 347 مليونًا خلال نفس الشهر من العام الماضى، بحسب أحدث تقرير حكومى حصلت «المال» على نسخة منه. 

وأرجع التقرير انخفاض صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى رفض دول شحنات بعض المحاصيل نتيجة مشاكل فى التعبئة أو عدم مطابقة المواصفات العالمية، نتيجة عدم التزام بعض المصدرين بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات المطلوبة، هذا إضافة إلى جائحة كورونا التى أثرت بدورها على الأسواق.

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وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة بنسبة %11 خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالى، بلغت 9 مليار و800 مليون دولار مقارنة بـنحو 8 مليارات و853 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتضمنت أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية قطاع الصناعات الطبية بقيمة 236 مليون دولار مقارنة بـ 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة بلغت نسبتها %60 وقطاع الصناعات اليدوية بقيمة 93 مليون دولار مقارنة بـ 61 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت %53.

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وشملت قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 969 مليون دولار مقارنة بـ 655 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت %48 وقطاع صناعة الجلود والأحذية بقيمة 28مليون دولار مقارنة مع 20 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت %40 وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة586 مليون دولار مقابل 433 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت %35.

وأشار التقرير إلى أن هناك 5 دول استحوذت أسواقها على نسبة %30.1 من إجمالى الصادرات المصرية شملت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 676 مليون دولار وتركيا بقيمة 651 مليون دولار والسعودية بقيمة 633 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 586 مليون دولار ومالطا بقيمة 406 مليون دولار.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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