انخفاض سهم القومية للأسمنت بعد ارتفاع خسائرها 300%

منى عبد الباريجاء سهم الشركة القومية للأسمنت بين أكثر 5 أسهم انخفاضًا بنهاية جلسة تداولات اليوم الاثنين، على خلفية إعلان الشركة ارتفاع خسائرها بنسبة تجاوزت 300% نهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2017، مقارنة بالعام الماضي.وأغلق سهم الشركة بنهاية تداولات اليوم الاثنين بنسبة 4.25% عند مستوى 8.

منى عبد الباري

جاء سهم الشركة القومية للأسمنت بين أكثر 5 أسهم انخفاضًا بنهاية جلسة تداولات اليوم الاثنين، على خلفية إعلان الشركة ارتفاع خسائرها بنسبة تجاوزت 300% نهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2017، مقارنة بالعام الماضي.





وأغلق سهم الشركة بنهاية تداولات اليوم الاثنين بنسبة 4.25% عند مستوى 8.57 جنيه، مقارنة بسعر 8.95 جنيه بداية التداولات.

وأظهرت النتائج المالية غير المدققة للشركة عن العام الماضي تحقيقها صافي خسائر بقيمة 582.46 مليون جنيه، مقارنة بـ120 مليون جنيه العام الماضي.

وأرجعت الشركة تعميق خسائرها إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المستهلك نتيجة تحرير سعر الصرف بنسبة 98.3%، وارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء بسبب زيادة الأسعار بنسبة 50%، وعدم تحقيق الشركة إيرادات تتواكب مع ارتفاع تكاليفها بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.