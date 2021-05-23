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انخفاض سعر بيتكوين أمام الجنيه والدولار

بنك الشعب الصيني يطالب المؤسسات التجارية وقف التعامل بالعملة الرقمية
محمد مجدي 10:49 م, الأحد, 23 مايو 21 10:49 م, الأحد, 23 مايو 21

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انخفض سعر بيتكوين الرقمية المشفرة ، مقابل الجنيه بنحو 75 الف و284 جنيه ، كذلك تراجع أمام الدولار بنحو 4 آلاف 132 دولار ، وذلك خلال تعاملات اليوم الاحد 23-5-2021, مقارنة بأسعار امس السبت .

وسجلت عملة بيتكوين سعر صرف الان أمام الدولار بقيمة 33 الف و 77 دولار ، بينما بلغ سعر الصرف أمام الجنيه المصري 518 الف و 243 جنيه .

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وتشهد عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل لحظي متواصل .

وكان بنك الشعب الصيني أعلن الأربعاء الماضي، إنه يجب التوقف عن استخدام العملات الرقمية في العمليات التجارية لإنها ليست عملات حقيقية.

وطالب بنك الشعب الصيني المؤسسات المالية وشركات الدفع بعدم تنفيذ أو إجراء أي معاملات بهذه العملات الافتراضية، حيث أن هذه المعاملات لاتخضع لأي قانون يحميها.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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