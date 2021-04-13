انخفاض سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13-4-2020

انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء ثلاثة قروش ليصل عند مستوى 18.59 جنية للشراء، و18.71 جنيه للبيع

انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء ثلاثة قروش ليصل عند مستوى 18.59 جنية للشراء، و18.71 جنيه للبيع، مقارنة بتعاملات أمس الاثنين الذى كان عند مستوى 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري ، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التذبذب على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، 18.57 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

ويتداول سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى بنك مصر، عند 18.57جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك بلوم

وفى بنك بلوم عرض سعر اليورو عند 18.59 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى بنك البركة عند 18.59 جنيه للشراء ، و18.79 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك الكويت الوطني

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في بنك الكويت الوطني ، عند مستوى 18.57 جنيه للشراء ، و 18.76 جنيه للبيع. اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلى المتحد

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل البنك الأهلى المتحد جاء عند مستوى 18.55 جنيه للشراء، و 18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإمارات دبي الوطني

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك الإمارات دبي الوطني مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم جاء عند 18.59 جنيه للشراء، 18.76 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه فى البنك الأهلى الكويتي ، عند 18.62 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

أدني مستوى لليورو في مصر

وتداول بنك مصر إيران للتنمية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.51 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر صرف اليورو مقابل نظيره الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة، حيث تقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.54 جنيه للشراء، و 18.73 جنيه للبيع.