انخفاض سعر اليورو اليوم 20-5-2021 فى البنوك المصرية

عرض بنك مصر إيران للتنمية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.96 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الخميس ليصل عند 19.06 جنيه للشراء ، و 19.19 جنيه للبيع ، مقارنة مع سعر أمس الأربعاء عند 19.08 جنيه للشراء ، و 19.21 جنيه للبيع ، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، و استقرت مستويات شراء وبيع لسعر اليورو أمام الجنيه المصري منذ يوم 12 مايو و حتى يوم 16 مايو في أغلب البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية ؛ نظرًا لتعطل البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك . وشهدت أسعار اليورو في مصر حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند مستوى 19.00 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

و يتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنك مصر، عند مستوى 19.00 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الأهلي الكويتي

وفى بنك الأهلي الكويتي ، عرض سعر اليورو أمام الجنية عند 19.05 جنيه للشراء ، و 19.20 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى مصرف أبوظبي الإسلامي ، عند 19.03 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك HSBC

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في بنك HSBC ، عند مستوى 19.02 جنيه للشراء، و 19.21 جنية للبيع .

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل البنك التجاري الدولي ، عند مستوى 19.02 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل البنك العربي الأفريقي مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم عند 19.02 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في بنك فيصل الإسلامي، عند مستوى 19.01 جنيه للشراء، و 19.19 جنية للبيع . اليورو

سعر اليورو فى بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك الكويت الوطني ، عند مستوى 18.99 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى بنك الإسكندرية ، عند 18.98 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

أعلى و أدنى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك البركة، عند 19.10 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع. بينما تداول بنك مصر إيران للتنمية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.96 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وعلى صعيد سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة المصرية، وتقدم شركة مصر للصرافة سعر اليورو عند 19.00 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.