انخفاض سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-7-2022 في نهاية المعاملات

انخفض سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، بمقدار نحو 20 قرشًا، ليصل إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير من البنك المركزي المصري في نهاية معاملات اليوم، وما أظهرته شاشات التداول في البنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار صرف اليورو.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 19.11 للشراء، و19.42 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB» إلى 19.16 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أوضحت مؤشرات التداول اللحظية في بنك مصر، وصول سعر اليورو اليوم إلى 19.21 للشراء و19.42 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو أمام الجنيه، في بنك بلوم مصر سعر 19.27 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

هبط سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد إلى 19.11 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك إيجي بنك EGBANK

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك إيجي بنك، 19.19 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري QNB

أما في البنك الأهلي القطري QNB فهبط سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.12 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر صرف اليورو اليوم أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.34 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

انخفض سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي، ليصل إلى 19.12 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK

وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK إلى 19.12 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 19.12 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

أظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر اليورو في بنك البركة إلى 19.27 للشراء، و19.44 للبيع.