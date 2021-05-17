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انخفاض سعر اليورو اليوم الاثنين 17-5-2021 في البنوك المصرية

عرض بنك مصر إيران للتنمية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.91 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع
أحمد الكومي 5:14 م, الأثنين, 17 مايو 21 5:14 م, الأثنين, 17 مايو 21

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انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الاثنين ليصل إلى 18.96 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، مقارنة مع أسعار أمس الأحد التي استمرت عند نفس المستوى منذ نهاية الأسبوع الماضي؛ بسبب العطلات الرسمية، وكان البنك المركزي المصري قد قرر تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث استقر السعر خلال هذه الفترة، عند مستوى 19.01 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند مستوى 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك مصر

و يتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنك مصر، عند مستوى 18.93 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قطر الوطني

وفى بنك قطر الوطني ، عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.95 جنيه للشراء ، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الكويت الوطني

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى بنك الكويت الوطني، عند 18.95 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مستوى 18.95 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك HSBC ، عند مستوى 18.95 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع. 

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولي

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل البنك التجاريالدولي مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم عند 18.94 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في بنك الإسكندرية مستوى 18.92 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

اليورو
اليورو

سعر اليورو فى بنك فيصل الإسلامي

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك فيصل الإسلامي، مستوى 18.94 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى بنك عوده، عند 18.95 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

أعلى وأدنى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك الأهلي الكويتي، عند 18.98 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

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بينما تداول بنك مصر إيران للتنمية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.91 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وعلى صعيد سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة المصرية، وتقدم شركة مصر للصرافة سعر اليورو عند 18.93جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

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بقلم أحمد الكومي

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