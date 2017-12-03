انخفاض سعر المتر التجاري بأسيوط الجديدة .. تعرف على السبب

محمود زكي قال المهندس محمود النجدي رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة إن هناك انخفاضًا في سعر المتر التجاري بواقع 10 آلاف جنيه، وبامقارنة بالأسعار الخاصة بأخر مزاد تم في المنطقة. وأرجع ذلك إلى اختلاف النشاط التجاري وكذلك المنطقة التي تم طرح المزاد بها، مشيرا إلى أن الجهاز انتهى من ب

محمود زكي



قال المهندس محمود النجدي رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة إن هناك انخفاضًا في سعر المتر التجاري بواقع 10 آلاف جنيه، وبامقارنة بالأسعار الخاصة بأخر مزاد تم في المنطقة.

وأرجع ذلك إلى اختلاف النشاط التجاري وكذلك المنطقة التي تم طرح المزاد بها، مشيرا إلى أن الجهاز انتهى من بيع 6 محال تجارية بالمدينة بالمزاد العلني الذي أقيم أمس.



وأضاف رئيس جهاز أسيوط أن الأنشطة التي تمت ترسية المحال عليها هي صيدلية وسوبر ماركت وكذلك بقالة تموينية ومطعم، مشيرًا إلى أن أعلى سعر للمتر بلغ حوالي 26600 جنيه بينما سجل أقل متر للمحال20100 جنيه.



ولفت إلى أنه تم اعتماد 350 مليون جنيه موازنة للجهاز، إضافة إلى 300 مليون لمدينة ناصر غرب أسيوط، وسيتم اعتماد مبالغ مالية أخرى جديدة للمدينة على مدار العام المالى، فى ظل تنامى حجم المشروعات المنفذة.

وأضاف أن الجهاز بدأ فى دراسة 5 مواقع بمحافظة أسيوط، واختيار موقعين منها توسعات عمرانية للكتلة الحالية للمدينة، مشيرا إلى أنه سيتم الاستقرار على المواقع وبدء أعمال الرفع المساحي لها قريبا.

وقال النجدي إنه جار تنفيذ أعمال مرافق لـ2500 فدان، بمنطقة التوسعات الشمالية الغربية بالمدينة، مشيرا إلى أن الكتلة العمرانية الأصلية بالمدينة، البالغ مساحتها 3 آلاف فدان، تمت تنميتها بالكامل، إضافة إلى توسعات شمالية غربية وجنوبية شرقية بمساحة 3500 فدان، وإضافة التوسعات تمت بموجب قرار وزاري.

ولفت إلى أنه تم البدء فى تنفيذ مشروعات سكنية بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وأخرى خدمية.

وتقع مدينة أسيوط الجديدة شرق نهر النيل على طريق (القاهرة- سوهاج)، وتبعد عن مدينة أسيوط حولي 15 كيلو مترا وتعتبر من مدن الجيل الثالث، وتم إنشاؤها بقرار رئيس الجمهورية رقم (194) لعام 2000 .

تبلغ مساحة الكتلة العمرانية للمدينة 3 آلاف فدان وذلك من المساحة الإجمالية والتي تبلغ 3.305 ألف فدان ومن من المنتظر أن يصل عدد السكان بالمدينة إلى 200 ألف نسمة عند اكتمال نموها.