سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26-7-2022 ينخفض في نهاية التعاملات

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرون من يوليو 2022، مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية في ختام التعاملات اليومية، ووصل إلى 61.39 للشراء و61.77 للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري، ويستعرض موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملات في عدد من البنوك العاملة في مصر، حسب شاشات التداول اللحظية بها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 59.30 للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري، فبلغ سعر العملة الكويتية 59.17 للشراء، و61.73 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدينار الكويتي58.01 جنيه للشراء، و61.95 جنيه للبيع، وذلك بحسب شاشات التداول بالفروع.

الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وبينت شاشات التداول في البنك الأهلي القطري وصول سعر العملة الكويتية إلى 58.77 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، فوصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، إلى 59.64 للشراء، و61.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأوضحت شاشات التداول في مصرف أبوظبي الإسلامي، وصول العملة الكويتية أمام الجنيه المصري، إلى 60.12 للشراء، و61.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

أما في البنك العربي الإفريقي، فبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، 58.75 للشراء، و64.63 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 57.68 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وحققت العملة الكويتية في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، سعر 61.46 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في إيجي بنك EGBANK

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في إيجي بنك، 58.71 جنيه للشراء، و61.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري، 59.21 جنيه للشراء، و61.58 للبيع.