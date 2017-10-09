انخفاض سعر الدولار مع بداية تعاملات الإثنين

هبة حامد:انخفض سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.60 في عدد كبير من البنوك منها الأهلي المتحد، والأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وإتش.إس.بي.سي.ففي بنك إتش.إس.بي.سي سجل سعر الدولار 17.60 للشراء و17.70 للبيع، وانخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان قرش

هبة حامد:

انخفض سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.60 في عدد كبير من البنوك منها الأهلي المتحد، والأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وإتش.إس.بي.سي.

ففي بنك إتش.إس.بي.سي سجل سعر الدولار 17.60 للشراء و17.70 للبيع، وانخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان قرشين ليسجل 17.59 للشراء، و17.69 للبيع.

وفي بنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر الدولار 17.60 للشراء، و17.70 للبيع بانخفاض قرش، وفيما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية للدولار ليسجل 17.58 للشراء، و17.68 للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرش في بنك القاهرة 17.58 للشراء، و17.68 للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 17.59 للشراء، و17.69 للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل الدولار 17.58 للشراء فيما انخفض سعر البيع قرشا ليسجل 17.69 بانخفاض قرشين.