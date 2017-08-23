انخفاض سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

هبة حامد: انخفض سعر الدولار بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، في أغلب البنوك، ليستمر الانخفاض الذي بدأته البنوك بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل بنكي كريدي أجريكول، والائتمان الزراعي أعلى سعر للشراء عند 17.72. خفض بنك مصر سعر الدولار إلى 17.70 للشراء…

هبة حامد:

انخفض سعر الدولار بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، في أغلب البنوك، ليستمر الانخفاض الذي بدأته البنوك بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل بنكي كريدي أجريكول، والائتمان الزراعي أعلى سعر للشراء عند 17.72.

خفض بنك مصر سعر الدولار إلى 17.70 للشراء مقابل 17.71 أمس، و17.80 للبيع مقابل 17.81 أمس.

وانخفض سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري سعره ليصل سعر الشراء عند 17.71 للشراء و17.81 للبيع، مقابل 17.72 للشراء و17.82 للبيع أمس.

فيما انخفض سعر شراء الدولار في البنك العربي الإفريقي ليسجل 17.70 للشراء و17.80 للبيع مقابل 17.72 و17.82 أمس.

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 17.70 للشراء مقابل 17.71 و17.80 للبيع مقابل 17.81 أمس.

وخفض بنك قطر الوطني سعر الدولار ليسجل 17.69 للشراء مقابل 17.72، و17.79 للبيع مقابل 17.82 أمس.

واستقر سعر الدولار في بنك إتش.إس.بي.سي عند 17ّ.70 للشراء، و17.80 للبيع.

وثبت بنك الإسكندرية سعر الدولار عند 17.70 للشراء، 17.80 للبيع، وخفض بنك المصرف المتحد سعر الشراء إلى 17.65 مقابل 17.68، وسعر البيع إلى 17.75 مقابل 17.76للبيع أمس.