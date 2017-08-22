انخفاض سعر الدولار في البنوك

هبة حامدانخفض سعر الدولار بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، في أغلب البنوك، ليصل أعلى سعر للشراء عند 17.72 جنيه في بنوك كريدي أجريكول، والأهلي المصري، وأبو ظبي الإسلامي، وقطر الوطني.وكان أعلى سعر للشراء سجله بنك الائتمان الزراعي بقيمة 17.74 جنيه.وانخفض سعر الدولار في بنك مصر عند 17.71 جنيه، و17.8

هبة حامد

انخفض سعر الدولار بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، في أغلب البنوك، ليصل أعلى سعر للشراء عند 17.72 جنيه في بنوك كريدي أجريكول، والأهلي المصري، وأبو ظبي الإسلامي، وقطر الوطني.

وكان أعلى سعر للشراء سجله بنك الائتمان الزراعي بقيمة 17.74 جنيه.

وانخفض سعر الدولار في بنك مصر عند 17.71 جنيه، و17.81 جنيه، مقابل 17.74 جنيه للشراء، و17.84 للبيع أمس.

واستقر سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك العربي الإفريقي الدولي عند 17.72 جنيه للشراء، و17.82 للبيع.

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري االدولي عند 17.71 جنيه، مقابل 17.72 جنيه للشراء و17.81 للبيع، مقابل 17.82 أمس.

وثبت بنك قطر الوطني سعر الدولار عند 17.72 جنيه للشراء، و17.82 للبيع.

وخفض بنك إتش إس بي سي سعر الدولار إلى 17.70 جنيه مقابل 17.72 للشراء، و17.80 جنيه مقابل 17.82 للبيع أمس.

وثبت بنك الإسكندرية سعر الدولار عند 17.70 جنيه للشراء، و17.80 للبيع.

وخفض بنك المصرف المتحد سعر الشراء إلى 17.68 جنيه مقابل 17.71، وسعر البيع إلى 17.76 جنيه مقابل 17.81 للبيع أمس.