انخفاض سعر الدولار عالميا.. والين يتمسك بمكاسب كبيرة

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، أقل من 0.1% اليوم الأربعاء إلى 103.89 لكنه لا يزال مرتفعا 8% تقريبا هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

واستقر الين بعدما قفز نحو 4% في الجلسة الماضية عندما عدل بنك اليابان المركزي إحدى سياساته الرئيسية على نحو غير متوقع مما أتاح لعائدات السندات الحكومية فرصة للارتفاع.

وعدل بنك اليابان المركزي سياسته للتحكم في منحنى العائد أمس الثلاثاء بينما ترك سياساته الأوسع نطاقا دون تغيير.

وارتفع الين أقل من 0.1% في أحدث معاملاته اليوم الأربعاء، ليبلغ 131.55 ين للدولار غير بعيد عن أعلى مستوياته في أربعة أشهر البالغ 130.58 ين للدولار الذي سجله أمس الثلاثاء حينما قفز 3.8% في أكبر زيادة يومية له منذ 1998.

وارتفع اليورو 0.1% أمام الدولار إلى 1.063 دولار بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.25% إلى 1.216 دولار.

وخسر الدولار الاسترالي 0.1% مسجلا 0.667 دولار أمريكي بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.89% إلى 0.629 دولار أمريكي.