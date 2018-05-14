انخفاض رسائل الصادرات الزراعية المرفوضة إلى 16 رسالة

أحمد اللاهونى: انخفضت حالات رفض صادرات الحاصلات الزراعية المصرية فى الخارج إلى 16 رسالة منذ بداية الموسم الحالى، مقارنة بنحو 66 رسالة للفترة نفسها من الموسم الماضى. أعلن ذلك أحمد رزق، رئيس قطاع السياسات والتعاون الدولى بهيئة تنمية الصادرات.…

أحمد اللاهونى:



انخفضت حالات رفض صادرات الحاصلات الزراعية المصرية فى الخارج إلى 16 رسالة منذ بداية الموسم الحالى، مقارنة بنحو 66 رسالة للفترة نفسها من الموسم الماضى. أعلن ذلك أحمد رزق، رئيس قطاع السياسات والتعاون الدولى بهيئة تنمية الصادرات.

وقال – فى تصريحات لـ «المال» – إن وزارة التجارة والصناعة تعمل جاهدة لإنهاء مشكلات الحاصلات الزراعية، خاصة أنها تراهن على هذا القطاع لتحقيق معدلات النموالمستهدفة للصادرات ضمن إستراتيجية 2020.

وأرجع عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، انخفاض عدد الرسائل المرفوضة إلى نجاح منظومة الفحص الجديدة المستحدثة من وزارتى «التجارة» و«الزراعة» لإنهاء مشكلات الحظر المفروضة من بعض الدول.

واستحدثت الوزارتان نظامًا جديدًا للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل جميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.

ونالت منظومة الفحص الجديدة إشادة الاتحاد الأوروبى فى خطاب رسمى، تلقاه الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من مكتب التمثيل التجارى فى بروكسل، فى مارس الماضى، كما أشادت الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية، بصادرات مصر من الفراولة والفلفل.

وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم المنتهى، الذى يبدأ من أول سبتمبر 2016 ويستمر حتى نهاية أغسطس 2017، بنحو200 ألف طن، لتسجل 3.9 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار، مقابل 3.7 مليون طن، بقيمة 2.2 مليار دولار، فى العام السابق.

وحسب أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد احتلت الدول العربية المرتبة الأولى فى استيراد الحاصلات المصرية، مستحوذة على 1.7مليون طن، بقيمة 912 مليون دولار، تلاها دولا أوروبية، بنحو872.6 ألف طن، بقيمة 373.5 مليون دولار.