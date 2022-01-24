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انخفاض درجات الحرارة غدًا.. أمطار متفرقة على المدن والقاهرة تسجل 15 للعظمى

وتصل درجة الجرارة غدًا فى أسوان 20 للعظمى
عصام عميرة 9:35 م, الأثنين, 24 يناير 22 9:35 م, الأثنين, 24 يناير 22

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أعلنت هيئة الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة غدًا على مختلف المحافظات، ليسود طقس بارد على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يسود طقس معتدل نهارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتشهد كل المدن طقسًا شديد البرودة ليلًا يصل إلى الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدًا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة، غدًا الثلاثاء، فى القاهرة 15 للعظمى، و8 للصغرى، ومرسى مطروح 15 للعظمى، و7 للصغرى، ووادي النطرون 15 للعظمى، و8 للصغرى.

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درجات الحرارة غدًا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدًا فى الإسكندرية إلى 15 للعظمى، و8 للصغرى، وطنطا 15 للعظمى، و7 للصغرى، ومرسى مطروح 15 للعظمى، و7 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدًا فى السلوم 14 للعظمى، و8 للصغرى، وسيوة 14 للعظمى، و4 للصغرى، ودمياط 15 للعظمى، و7 للصغرى، والزقازيق 15 للعظمى، و7 للصغرى.

درجة الحرارة غدًا

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجة الحرارة فى الإسماعيلية إلى 16 للعظمى، و7 للصغرى، والسويس 16 للعظمى، و7 للصغرى، والعريش 15 للعظمى، و7 للصغرى، ورفح 15 للعظمى، و7 للصغرى.

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وتبلغ درجة الحرارة غدًا فى رأس نخل 14 للعظمى، و1 للصغرى، وطابا 17 للعظمى، و10 للصغرى، والطور 19 للعظمى، و10 للصغرى، والغردقة 19 للعظمى، و12 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدًا فى بني سويف 15 للعظمى، و3 للصغرى، والمنيا 15 للعظمى، و3 للصغرى، وأسيوط 15 للعظمى، و3 للصغرى، وسوهاج 16 للعظمى، و5 للصغرى.

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وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة غدًا فى أسوان إلى 20 للعظمى، و8 للصغرى، وأبوسمبل 19 للعظمى، و7 للصغرى، والوادي الجديد 18 للعظمى، و5 للصغرى، وشلاتين  24 للعظمى، و10 للصغرى.

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًّا بارتفاع أمواج يصل إلى 3 أمتار، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وتسجل ارتفاعًا للأمواج 2 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على جميع المدن:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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