انخفاض درجات الحرارة غدا.. 34 للعظمى على القاهرة ونشاط لحركة الرياح

تتوقع الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا الأحد على كافة الأنحاء المصرية، وتصل على القاهرة 34 للعظمى، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع حرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 و 4 درجات مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص تساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ومرسي علم قد يصاحب أتربة ورمال.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجات الحرارة غدا فى السويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة فى مطروح 31 للعظمى و 24 للصغرى، و والسلوم 32 للعظمى و 21 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 25 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الاسماعيلية 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 358 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 24 للصغرى، ونخل 36 للعظمى و 22 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 28 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا بني سويف 36 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 24 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 27 للصغرى، و الاقصر 42 للعظمى و 28 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 43 للعظمى و 29 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 26 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على جميع المدن والأنحاء: