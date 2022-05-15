انخفاض درجات الحرارة غدا .. وتصل في القاهرة 28 للعظمى مع نشاط للرياح

تتوقع الأرصاد انخفاض درجات الحرارة غدا الإثنين على أغلب المدن، ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 28 للعظمى و 18 للصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى و19 للصغرى، ودمنهور 26 للعظمى و 18 للصغرى.

وتنشط الرياح على كافة الأنحاء والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت أن درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 24 للعظمي و 17 للصغري، و طنطا 27 للعظمي و 19 للصغري، ومطروح 23 للعظمي و 16 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 24 للعظمي و 18 للصغري، والاسماعيلية 29 للعظمي و 17 للصغري، والسويس 28 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في المنصورة 26 للعظمي و 19 للصغري، والزقازيق 27 للعظمي و 19 للصغري، وسيوة 29 للعظمي و 17 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 33 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 33 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في طابا 32 للعظمي و 19 للصغري، وراس سدر 32 للعظمي و 18 للصغري.

وتصل درجة الحرارة في بني سويف 30 للعظمي و 19 للصغري، والمنيا 30 للعظمي و 19 للصغري، واسيوط 31 للعظمي و 18 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة في اسوان 41 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 23 للصغري.

وتصل في الوادي الجديد 39 للعظمي و 23 للصغري، و حلايب 32 للعظمي و 21 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 23 للصغري.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن والمحافظات المصرية: