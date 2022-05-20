انخفاض درجات الحرارة غدا.. وأمطار ونشاط للرياح على السواحل الشمالية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، وتصل فى القاهرة إلى 28 للعظمى، ليسود طقس معتدل نهارًا على العاصمة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

كما تشهد المدن طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولطيفًا على جنوب سيناء، ومائلًا للبرودة على شمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد ليلًا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع أن تصل درجات الحرارة غدا السبت على القاهرة 28 للعظمى، و18 للصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى، و18 للصغرى، ودمنهور 28 للعظمى، و18 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 26 للعظمى، و17 للصغرى، وطنطا 28 للعظمى، و18 للصغرى، وبلطيم 27 للعظمى، و18 للصغرى، ومطروح 23 للعظمى، و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 27 للعظمى، و19 للصغرى، والزقازيق 29 للعظمى، و18 للصغرى، والمنصورة 28 للعظمى، و18 للصغرى، والإسماعيلية 29 للعظمى، و16 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى طابا 31 للعظمي و 18 للصغري، والطور 30 للعظمي و 21 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 21 للصغري، ونخل 30 للعظمي و 13 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

كما تسجل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 35 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في الفيوم 29 للعظمى، و19 للصغرى، وبني سويف 29 للعظمى، و19 للصغرى، والمنيا 29 للعظمى، و18 للصغرى، وأسيوط 30 للعظمى، و18 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تسجل درجة الحرارة فى سوهاج 32 للعظمى، و19 للصغرى، وقنا 34 للعظمى، و20 للصغرى، والأقصر 35 للعظمى، و21 للصغرى، وأسوان 36 للعظمى، و22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى حلايب إلى 33 للعظمى، و27 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى، و26 للصغرى.

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر، بينما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يصل إلى 3 أمتار.

وتنشط الرياح الشمالية علي مسطح البحر المتوسط لتتراوح من 15:20 عقدة، كما تزداد سرعة هباتها وعلى إثرها ترتفع الأمواج لتصل إلى 2 متر وتزيد على شواطئ الإسكندرية ومطروح.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات والمدن المصرية: