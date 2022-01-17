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انخفاض درجات الحرارة غدا للصغرى .. وكتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا

وتبلغ درجات الحرارة غدًا فى الإسكندرية 8 للصغرى
عصام عميرة 5:48 م, الأثنين, 17 يناير 22 5:48 م, الأثنين, 17 يناير 22

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تتوقع الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا الثلاثاء على كافة المدن خاصة الدرجة الصغري، بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة مصدرها جنوب و شرق أوروبا، والفرصة مهيأة لتكون الثلوج على مرتفعات سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد مما يزيد الأحساس ببرودة الطقس أكثر.

وتتوقع الأرصاد، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وخليج السويس يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا لداخل.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 16 للعظمي و8 للصغري، وشبين الكوم 16 للعظمي و 8 للصغري، ودمنهور 16 للعظمي و 9 للصغري.

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درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 16 للعظمي و 8 للصغري، وطنطا 16 للعظمي و 9 للصغري، وبلطيم 16 للعظمي و 9 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 17 للعظمي و 13 للصغري، والغردقة 18 للعظيم و 14 للصغري، ومرسي علم 18 للعظمي و 13 للصغري، والفيوم 16 للعظمي و 7 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 16 للعظمي و 6 للصغري، والمنيا 16 للعظمي و 5 للصغري، واسيوط 16 للعظمي و 5 للصغري، وسوهاج 16 للعظمي و 5 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة فى السويس 15 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 16 للعظمي و 9 للصغري، وبورسعيد 16 للعظمي و 8 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى الوادي الجديد 16 للعظمي و 5 للصغري، وقنا 17 للعظمي و 6 للصغري، وحلايب 20 للعظمي و 12 للصغري.

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وتتوقع الأرصاد، أن يسود طقس بارد نهارا على مدن القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للبرودة نهارا على جنوب الصعيد نهارا.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة المدن والانحاء تصل الى الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت ان هناك امطار خفيفة ليلا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، ليسود طقس غائم جزئي على المدن.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن والانحاء المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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